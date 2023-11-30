Названа причина смерти сенатора Лебедева

Названа причина смерти сенатора от Нижегородской области Лебедева
Сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев скончался от инфаркта, рассказал глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко. Об этом пишет РИА «Новости».
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что ушел из жизни сенатор Лебедев. Причину смерти 61-летнего политика он не назвал.
«Владимир Лебедев скончался от инфаркта. Его похоронят в Нижнем Новгороде, в субботу или воскресенье, когда решат родные», — пояснил Тимченко.
Законодатель подчеркнул, что сенатор активно работал на благо своего региона, был государственником, защищал интересы аграриев.
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