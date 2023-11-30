Директор Малого театра рассказал о состоянии Соломина

Состояние худрука Соломина остается без изменений
Состояние народного артиста, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина не изменилось. Он продолжает лечиться в больнице, рассказала РИА Новости директор театра Тамара Михайлова.
"Пока никаких перемен. Состояние средней тяжести. Юрий Мефодьевич остается в больнице на лечении", – сказала она.
Соломина экстренно госпитализировали 6 ноября. Его забрали на скорой после того, как он потерял сознание. На следующий день его перевели в реанимацию, состояние оценивалось как тяжелое.
Позже Михайлова заявила об улучшении состояния артиста, однако врачи диагностировали у него инсульт.
В среду, 29 ноября, сообщалось, что Соломина перевели из реанимации в обычную палату. Михайлова добавила, что речи о выписке сейчас не идет.