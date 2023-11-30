Директор Малого театра рассказал о состоянии Соломина

Состояние народного артиста, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина не изменилось. Он продолжает лечиться в больнице, рассказала РИА Новости директор театра Тамара Михайлова.

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"Пока никаких перемен. Состояние средней тяжести. Юрий Мефодьевич остается в больнице на лечении", – сказала она.

Соломина экстренно госпитализировали 6 ноября. Его забрали на скорой после того, как он потерял сознание. На следующий день его перевели в реанимацию, состояние оценивалось как тяжелое.

Позже Михайлова заявила об улучшении состояния артиста, однако врачи диагностировали у него инсульт.