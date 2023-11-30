В Индии зафиксировали рост числа россиян

Число россиян, проживающих в Индии, в последнее время растет. Об этом сообщила ТАСС председатель Индийской ассоциации российских соотечественников (ИАРС) Елена Барман.

В индийской столице состоялась XI всеиндийская конференция соотечественников, в которой приняли участие делегаты из Нью-Дели, Калькутты, Ченнаи, Мумбаи, Бангалора, Тривандрама.

По словам Барман, "все участники отмечают, что число соотечественников растет". "Особенно выделяется Бангалор. Это город IT-специалистов. Сейчас там живут уже около 200-300 семей. Также и в Керале увеличилось количество наших людей", - рассказала она, пояснив, что точные данные о числе российских соотечественников в Индии представить невозможно, потому что нет какого-то единого реестра или системы регистрации.

Как указала Барман, в ходе конференции обсуждалась "тема консолидации соотечественников страны, поиск новых объединений, помощь в их регистрации и присоединения к нам".

"Много времени уделили молодежному движению, проведению мероприятий, в том числе Дня Победы, продвижению русского языка и разработке новых проектов на следующий год", - сказала она.

По итогам конференции участники приняли декларацию, в которой, в частности, договорились, "продолжать продвигать в местном информационном пространстве, включая соцсети, объективную информацию о внешней и внутренней политике РФ", "оказать содействие участию представителей молодежного крыла ИАРС во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в Сочи в марте 2024 года".