В Московском Театре Эстрады объяснили появление портрета Пугачевой в фойе

"Я не понимаю вообще, почему это вызвало такое обсуждение, общественный резонанс. Мы уже месяц работаем, у нас на стенах висят абсолютно все народные артисты СССР. Среди них и Алла Борисовна, конечно. Зачем ее снимать?" - сказала пресс-секретарь Театра Эстрады Карина Захарова.