Блогер Хилми Форкс прокомментировал сообщения о своем задержании в Москве. Видео с Форксом из прокуратуры опубликовал Telegram-канал Shot.

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«Я чувствую себя Бритни Спирс в 2007 году, когда она сошла с ума и побрилась налысо» — сказал он журналистам.

Известно, что в отношении него возбудили уголовное дело по статье 242 УК РФ «Изготовление и распространение порно».

30 ноября прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу блогера Хилми Форкса.

По версии прокуратуры, в ноябре 2022 года он изготавливал материалы порнографического содержания, которые в последствии размещал в свободном доступе в своих социальных сетях. Таким образом, с роликами мог ознакомиться неограниченный круг лиц.