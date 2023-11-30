В российском заповеднике впервые за полвека заметили пятнистого оленя

В Большехехцирском заповеднике в Хабаровском крае впервые за 60 лет заметили пятнистого оленя. Соответствующие кадры фотоловушки были опубликованы на странице учреждения во «ВКонтакте».

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По словам специалистов, это действительно редкое для заповедника событие, так как указанный вид животных, как правило, не задерживается надолго в лесах Хабаровского края из-за устойчивого снежного покрова.

«Эти животные зимой питаются опавшими листьями деревьев, но не могут добывать их из-под снега, как другие копытные. А в наших широтах, как известно, снежный покров не просто устойчив. Зачастую он очень глубокий», — рассказал заместитель директора в области охраны окружающей среды Дмитрий Гранкин.

Кроме того, ранее в заповедной зоне также обнаружили диких кабанов, рысь, изюбрей, косуль, зайцев, лисиц, осоеда и семейство бурых медведей.