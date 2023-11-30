В российском регионе временно запретили торговлю пиротехникой

Власти Орловской области временно запретили торговлю пиротехническими изделиями в регионе — запрет будет действовать с 1 по 31 декабря 2023 года. Об этом сообщается на сайте администрации.

Решение о запрете принял региональный оперативный штаб «в целях соблюдения требований безопасности при использовании пиротехнических изделий в ходе проведения массовых мероприятий с участием граждан, усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности».

Как отмечает РИА Новости, этот запрет нетипичен для российских регионов — обычно запрещают использование пиротехники, а не торговлю.

Ранее временный запрет на использование пиротехники ввели власти Ростовской области. Запрет будет действовать с 1 декабря 2023 года по 1 марта 2024 года.