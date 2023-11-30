Режим «черного неба» в Красноярске продлен до утра 1 декабря

Так называемый режим «черного неба» в Красноярске продлили до 10:00 (6:00 по мск) 1 декабря. Соответствующую публикацию разместило на своем сайте региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«С 19 часов (15:00 мск) 30 ноября 2023 г. до 10 часов 01 декабря 2023 г. на территории г. Красноярск сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — заявили в управлении.

До этого научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд объяснил частое введение режима «черного неба» в городах Сибири зимой. По его словам, это связано с нисходящими воздушными потоками, которые не дают рассеиваться в атмосфере вредным веществам.