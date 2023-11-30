В Якутии сильный ветер сбивает людей с ног

Сильный ветер, который разбушевался в Якутии, сбивает людей с ног. Кадры пурги, накрывшей несколько населенных пунктов региона, опубликовал в своем Telegram-канале глава республики Айсен Николаев.

Часть видео снята в Тикси Булунского района. Там порывы ветра достигают скорости в 30 метров в секунду. Не лучше ситуация оказалась и в селе Юронг-Хая в Анбарском улусе, где местным жителям также приходится противостоять пурге.

«Всем жителям в такие дни советуют сидеть дома. А коммунальщики и энергетики обеспечивают стабильную работу электросетей и систем теплоснабжения в любую погоду, ведь остаться в морозы и пургу без тепла и света — смертельно опасно», — написал Николаев.