В Крыму штормовое предупреждение объявили еще на три дня

Штормовое предупреждение объявили в Крыму еще на три дня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 1-3 декабря 2023 года. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 1 декабря, в течение суток 2 и 3 декабря в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с", - говорится в сообщении.

Циклон ночью и утром 27 ноября привел к ураганному ветру и массовым подтоплениям на Черноморском побережье России. Стихия затронула Крым, Севастополь, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Как минимум четыре человека погибли, несколько десятков пострадали. Непогода повредила дома, привела к перебоям с электроснабжением и проблемам в движении транспорта.