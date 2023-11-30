В Казахстане запретили любую религиозную литературу в школах

«Есть факты, когда школы посещают разного рода проповедники, религиозные деятели, или нет-нет, но встречается религиозная литература. Мы прописали норму, что в школах никакой религиозной или иной вредной информации быть не должно», — заявил председатель Комитета по социально-культурному развитию парламента Асхат Аймагамбетов.