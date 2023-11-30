Закон о запрете абортов предложили распространить на всю Россию

Депутаты Законодательного собрания Нижнего Новгорода предложили распространить законопроект о запрете абортов в частных клиниках на всю Россию. Об этом сообщают РИА Новости.

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Соответствующее предложение сделать закон федеральным они направят в Госдуму. Отмечается, что данное постановление было принято на заседании регионального парламента в четверг, 30 ноября. Проект изменений в статью 56 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», предусматривающий запрет частным клиникам проводить аборты, внес глава региона Глеб Никитин.

Инициаторы идеи пояснили, что их целью является улучшение демографической ситуации в России и снижение числа осложнений, возникающих в результате абортов. Они также обратили внимание, что частные клиники предлагается исключить из числа медучреждений, оказывающих услуги по прерыванию беременности, в связи с несоблюдением «недели тишины», отсутствием консультаций психологов, юристов, соцработников.