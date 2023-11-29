В Шереметьево сел лайнер с пассажиром с подозрением на лихорадку Денге

В Шереметьево приземлился лайнер авиакомпании «Аэрофлот» с пассажиром, у которого обнаружили признаки лихорадки Денге.Об этом пишет Ura.ru.

По данным портала, самолет прибыл из Шри-Ланки. Врачи, предупрежденные заранее стюардессой, сразу же поднялись на его борт. Вместе с ними проследовали специалисты с фотоаппаратами и тепловизорами.

Представители экстренных служб осмотрели больного, сфотографировали остальных пассажиров, измерили им температуру.

Автор статьи отметил, что людей после приземления держали на борту примерно час до особого распоряжения.

В пресс-службе «Аэрофлота» пояснили, что действительно у одного из пассажиров рейса SU289 были признаки лихорадки. Вместе с тем, «после осмотра и сдачи контрольных тестов наличие инфекции не выявлено». Подозрения на лихорадку Денге не подтвердились, подчеркнули представители авиаперевозчика.