Семья Уилана попросила ОНК Мордовии помочь ему после драки в колонии
Семья Пола Уилана, отбывающего срок в России, хочет попросить Общественную наблюдательную комиссию Мордовии помочь ему после нападения заключенного. Об этом «РИА Новости» сообщил его брат Дэвид Уилан.
По его словам, сам американец не обращался за помощью к ОНК Мордовии, но семья «хотела бы, чтобы организация оказала ему ее».
«И мы бы попросили о ней, если бы смогли», — сказал Уилан.
Он отметил, что пытался отправить запрос через сайт ОНК, но он оказался деактивирован вместе с электронной почтой. Теперь брат Уилана намерен зарегистрироваться во «ВКонтакте», чтобы написать правозащитникам там. При этом пока это у него тоже не получается.
На данный момент семья Уилана попросила провести проверку произошедшего прокурора и омбудсмена Мордовии.
Ранее стало известно, что один из заключенных ударил американца по лицу после ссоры на бытовой почве.
Пострадавшего доставили в медицинскую часть, где у него выявили ссадину в подглазничной области. В посольстве США в Москве выразили обеспокоенность произошедшим.
Напомним, что Уилана задержали в Москве в 2018 году по обвинению в шпионаже в пользу Соединенных Штатов. В итоге его приговорили к 16 годам тюрьмы. При этом американец свою вину не признает, а в США его считают незаконно удерживаемым лицом.