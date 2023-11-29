Семья Уилана попросила ОНК Мордовии помочь ему после драки в колонии

Семья Пола Уилана, отбывающего срок в России, хочет попросить Общественную наблюдательную комиссию Мордовии помочь ему после нападения заключенного. Об этом «РИА Новости» сообщил его брат Дэвид Уилан.

По его словам, сам американец не обращался за помощью к ОНК Мордовии, но семья «хотела бы, чтобы организация оказала ему ее».

«И мы бы попросили о ней, если бы смогли», — сказал Уилан.

Он отметил, что пытался отправить запрос через сайт ОНК, но он оказался деактивирован вместе с электронной почтой. Теперь брат Уилана намерен зарегистрироваться во «ВКонтакте», чтобы написать правозащитникам там. При этом пока это у него тоже не получается.

На данный момент семья Уилана попросила провести проверку произошедшего прокурора и омбудсмена Мордовии.

Ранее стало известно, что один из заключенных ударил американца по лицу после ссоры на бытовой почве.

Пострадавшего доставили в медицинскую часть, где у него выявили ссадину в подглазничной области. В посольстве США в Москве выразили обеспокоенность произошедшим.