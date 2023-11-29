В Роскачестве рассказали, как выбрать красную икру
Россиянам при выборе красной икры следует ориентироваться на целостность банки, отсутствие звуков «бултыхания» жидкости, среднюю стоимость продукта, рассказали эксперты Роскачества. Об этом пишет РИА «Новости».
В Роскачестве пояснили, что покупателям следует «отдавать предпочтение крупным производителям, продукция которых известна и много лет присутствует на рынке».
Вторым важным критерием является стоимость — необходимо воздержаться от покупки чрезмерно дешевой икры, заметили в организации.
Условия реализации также важны: икра должна храниться при низкой температуре, уточнили специалисты.
При покупке икры в железной банке необходимо обратить внимание на целостность, отсутствие вздутий, отсутствие звука «бултыхания» при встряхивании банки, отметили в Роскачестве.
Также в организации рассказали, что недобросовестные производители могут направлять на рынок имитированную, смешанную и структурированную икру. Она отличается от настоящей вкусом и качеством, но может быть расфасована в стандартные банки, резюмировали в организации.