ФНС выставила счет Блиновской почти на 1,5 млрд рублей
Федеральная налоговая служба выставила долг блогеру Елене Блиновской на почти 1,5 млрд рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным портала, в апреле налоговая обвинила Блиновскую в неуплате налогов на сумму более 918 млн и в легализации 43 млн рублей.
Журналисты отметили, что по состоянию на 29 ноября сумма задолженности выросла до 1,402 млрд рублей.
Напомним, что специалисты ведомства в октябре начали в отношении Блиновской налоговую проверку за 2022 год. Эксперты предполагали, что после этой проверки сумма неуплаченных налогов значительно вырастет.
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