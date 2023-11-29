Федеральная налоговая служба выставила долг блогеру Елене Блиновской на почти 1,5 млрд рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным портала, в апреле налоговая обвинила Блиновскую в неуплате налогов на сумму более 918 млн и в легализации 43 млн рублей.

Журналисты отметили, что по состоянию на 29 ноября сумма задолженности выросла до 1,402 млрд рублей.