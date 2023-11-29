В российской деревне чиновников пристыдили частушками

Местные жители распевают куплеты о ямах в компании Снегурочки и Деда Мороза с баяном. В последний раз дорожное полотно в деревне обновляли в 1986 году. Следующий ремонт запланирован районной администрацией только на 2024 год. Также власти напоминают, что подъездная дорога к населенному пункту была сделана не так давно — в 2020 году. Тогда работы обошлись в 12 миллионов рублей.