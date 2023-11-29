В Москве заметили уложенный на снег газон

В северной части Москвы газон сложили поверх снега. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

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По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Алтуфьево. Там прохожие заметили странную картину — несколько рулонов газонной травы, уложенные на снег. Очевидцы сняли увиденное на камеру.

Теперь на севере столицы есть выделяющийся среди снега участок зеленой травы. С какой целью было решено уложить газон таким образом не сообщается.