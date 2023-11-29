Школьники смогут повысить цифровую грамотность на Всероссийской онлайн-олимпиаде

С 28 ноября по 25 декабря пройдет Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет», в ходе которой ученики 1-9 классов смогут проверить свою цифровую грамотность и сформировать навыки безопасного поведения в интернете. Об этом рассказал заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

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— На Всероссийской олимпиаде «Безопасный интернет» ребята могут проверить свой уровень цифровой грамотности и закрепить приобретенные в ходе решения заданий навыки, — сказал он.

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Чернышенко добавил, что в прошлом году в мероприятии приняли участие порядка двух миллионов школьников. В текущем сезоне ожидается еще больше участников, которые смогут узнать как модерировать контент, защищать свою личную информацию и противостоять мошенникам.

Организатором олимпиады выступает АНО «Национальные приоритеты» при поддержке национального проекта «Цифровая экономика», Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и VK. Мероприятие проходит на образовательной платформе Учи.ру.

В ходе олимпиады участники узнают правила безопасного общения и совершения покупок в интернете, грамотное использование гаджетов и о том, как распознать спам. Кроме того, в заданиях моделируются ситуации, которые могут возникнуть в сети, например, диалог с продавцом на маркетплейсе или настройка конфиденциальности страницы в соцсетях.

— На разных ресурсах они узнают, как противостоять травле в интернете, надежно хранить личную информацию и защищать игровые аккаунты от мошенников, — прокомментировал врио директора Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Евгений Хасин.

В свою очередь, директор по информационной безопасности в образовательных проектах VK Дарина Кривошеева отметила, что одной из приоритетных задач для VK является обеспечение комфортного и безопасного пространства для взаимодействия в интернете с помощью сервисов и технологий компании.

— Мы активно развиваем как технологии для защиты пользователей, так и образовательные проекты, которые способствуют повышению цифровой грамотности, — сказала она.

Заместитель генерального директора Учи.ру Сергей Веременко также указал, что основы цифровой грамотности и кибербезопасности — крайне важное направление для современных детей и подростков.

— Благодаря участию в олимпиаде ребята узнают о том, как безопасно общаться в интернете, использовать гаджеты с пользой, не попадаться на уловки кибермошенников, — заключил он.

Мероприятие проходит на бесплатной основе. Для того, чтобы приступить к выполнению заданий необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады.