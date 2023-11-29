Полыньи кемеровской реки Томь окрасились в кровавый цвет

Полыньи реки Томь в Кемерово окрасились в красный цвет. Как сообщает РИА Новости, явление было замечено в районе Красной горки.

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Первой образование пятна на реке заметила местная жительница, которая опубликовала снимки реки в социальных сетях. Как сообщает «МК-Кузбасс», женщина отмечала, что жидкость выглядела пенной и выливалась из находящейся неподалеку трубы.

Причина происшествия пока неизвестна, однако в прокуратуре и следственном комитете уже заинтересовались ситуацией. Так, прокуратура Кузбасса сообщила о начале проверки с привлечением специалистов Росприроднадзора. Следственный комитет по Кемеровской области уточнил, что проверка проводится по ст. 250 УК РФ (загрязнение вод).