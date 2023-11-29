Стали известны обстоятельства смерти актрисы Тамары Солодовниковой

Источник рассказал об обстоятельствах и причине смерти советской актрисы театра, кино и телевидения Тамары Солодовниковой. Артистка скончалась на 99-м году жизни.

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Тело пожилой женщины было найдено 24 ноября в ее квартире в Москве, в Конаковском проезде. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть.

"Причиной смерти 98-летней женщины стала сердечно-сосудистая недостаточность", - передает сегодня Regnum со ссылкой на свой источник.

Тамара Александровна Солодовникова родилась 1 сентября 1925 года. Служила в Театре Балтийского флота в городе Лиепая, Латвия, где познакомилась с будущим мужем - выпускником ГИТИС актером Сергеем Штейном.

После войны артисты работали в Рижском театре русской драмы, а с 1958-го - в московском Гастрольном театре комедии при "Росконцерте".