Стали известны обстоятельства смерти актрисы Тамары Солодовниковой
Источник рассказал об обстоятельствах и причине смерти советской актрисы театра, кино и телевидения Тамары Солодовниковой. Артистка скончалась на 99-м году жизни.
Тело пожилой женщины было найдено 24 ноября в ее квартире в Москве, в Конаковском проезде. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть.
"Причиной смерти 98-летней женщины стала сердечно-сосудистая недостаточность", - передает сегодня Regnum со ссылкой на свой источник.
Тамара Александровна Солодовникова родилась 1 сентября 1925 года. Служила в Театре Балтийского флота в городе Лиепая, Латвия, где познакомилась с будущим мужем - выпускником ГИТИС актером Сергеем Штейном.
После войны артисты работали в Рижском театре русской драмы, а с 1958-го - в московском Гастрольном театре комедии при "Росконцерте".
Сергей Штейн умер в 2002-м на 77-м году жизни. Работа сына актеров Владимира Штейна также связана с кинематографом. В частности, он был переводчиком при Особом отделе Госкино СССР.