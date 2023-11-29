«Тяжелейшие для нашей страны, русского народа годы "перестройки" – часть истории нашей страны. И рассказывать об этой истории подрастающему поколению, чья жизнь, к счастью, пришлась на период безопасный и стабильный – важно и нужно. Однако режиссеры и сценаристы должны подходить к созданию таких картин ответственно – так, чтобы посмотревшие фильм ребята сделали для себя правильные выводы. Если мы начинаем героизировать бандитов, воров и убийц, романтизировать их образы и в целом время «лихих 90-х», молодые люди закономерно захотят подражать тем, кого они видят с экрана. Отсюда и всплеск детской преступности, о котором нам говорят правоохранительные органы. Даже повествуя о мрачных 90-х, важно умение передать эту атмосферу выживания, не забывая о морали, о нравственном облике. Особенно если речь идет о фильмах для подростков», - сказал Соловьев.