Госдума запретит использование телефонов в школах в учебных целях

Источник RT в нижней палате парламента рассказал о том, что в Госдуму планируется внести поправки в проект об ограничении использования телефонов в школах.

«Сегодня в Госдуму планируют внести поправки в проект об ограничении телефонов в школах, запретив их использование даже в образовательных целях», — рассказал источник RT в нижней палате парламента.

Ранее сообщалось, что в Госдуме в первом чтении одобрили законопроект об ограничении телефонов в школах, за исключением образовательных целей и экстренных случаев.