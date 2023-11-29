Суд оштрафовал Евгения Чичваркина* за нарушение иноагентских правил

Суд оштрафовал Евгения Чичваркина на 30 тыс. рублей за нарушение иноагентских правил
Гагаринский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей бизнесмена Евгения Чичваркина (признан в РФ иноагентом) за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда Москвы.
"Суд признал виновным Чичваркина Е. А. по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах), и назначил ему наказание в виде штрафа в 30 тыс. рублей", - сообщили в суде.
Минюст РФ признал Чичваркина иноагентом в июне 2022 года.
*признан в РФ иноагентом