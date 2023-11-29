Путин посетит Конгресс молодых ученых в Сириусе
Президент России Владимир Путин посетит Сириус, где проходит III Конгресс молодых учёных, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Традиционно Путин общается с молодыми учёными в эти дни конгресса, сделает и на этот раз это же», — сказал Песков.
По его словам, беседа президента пройдёт в форме «свободного разговора».
Ранее сообщалось, что в рамках Конгресса молодых учёных прошла сессия «Навстречу 300-летию РАН: будущее, а не прошлое». Модератором выступил президент РАН Геннадий Красников.