В России предложили направлять иноагентов на уборку снега

Партия «Коммунисты России» выступила за введение для граждан, признанных иноагентами, обязательства убирать снег в больших городах. Об этом заявил РИА Новости председатель ЦК партии Сергей Малинкович.

По его словам, данная инициатива была направлена в Государственную Думу.

Собеседник агентства отметил, что в настоящее время наблюдаются сильные снегопады в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. По его словам, структурам ЖКХ не удается справляться с непогодой. Ситуация приводит к пробкам на дорогах, добавил Малинкович.

Так, он счел целесообразным внесение изменений в законодательство об иноагентах, «чтобы в такие дни этим господам участковые инспектора полиции выдавали лопаты и под конвоем сопровождали на расчистку улиц, как это делали большевики с бывшей аристократией в двадцатые годы».

По мнению председателя партии, иноагентам следует «поработать на благо общества». Коммунист отметил, что «иноагенты хорошо устроились» и «живут припеваючи со своим статусом».