В Красноярском крае умерла вышедшая к людям рысь

Изнуренную рысь, которая накануне оказалась в городской черте Енисейска Красноярского края, спасти не удалось.

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О таежном обитателе, замеченном на улице, горожане вчера сообщили в правоохранительные органы, и стражи порядка, предположившие, что ослабевшее животное пришло к людям за помощью, взяли его под охрану.

В тот же день полицейские рассказали, что проинформировали о таежной кошке Центр охраны дикой природы "Инстинкт", и его сотрудники выехали в Енисейск из Красноярска.

Некоторое время известий о судьбе зверя не поступало, а несколько часов назад появилась информация о смерти рыси.

Представители упомянутого центра охраны природы рассказали в своем Telegram-канале, что, по их данным, животному, которое и без того называли обессиленным, ввели снотворное, которое, не исключено, и стало причиной гибели зверя. Специалисты отмечают, что предупреждали о нежелательности введения рыси снотворных препаратов - эти обитатели леса отличаются небольшими размерами сердца, и, возможно, оно не справилось с дозой лекарства.