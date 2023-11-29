В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

В трех московских аэропортах в среду, 29 ноября, произошла отмена и задержка 27 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Как стало известно, в Домодедово задержали вылеты восьми воздушных судов, четыре — отменили. Во Внуково перенесли четыре авиарейса, три — отменили. В Шереметьево задержали восемь рейсов.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не раскрывается.