Социолог назвал причину повального одиночества в России

Рост благосостояния является одной из основных причин того, почему в современном российском обществе так много одиноких людей, заявил в беседе с NEWS.ru социолог и социальный психолог Алексей Рощин. По его словам, сегодня человеку не требуется семья, чтобы выжить. До этого сервис знакомств Mamba опросил 1,5 тысячи россиян, и более половины признались в чувстве одиночества, которое испытывали последние полгода.

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Одна из самых главных причин — это рост благосостояния. Сегодня сложилась такая ситуация, когда человек может быть одиноким, не опасаясь, что в ближайшее время все накроется медным тазом, — сказал специалист.

Он напомнил, что люди по своей природе стадные животные, поскольку в окружении сородичей проще выжить. Цель семьи изначально как раз и состояла в том, чтобы облегчить жизнь в целом и заботу о потомстве в частности, но сегодня человек может справиться самостоятельно, объяснил собеседник.