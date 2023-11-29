Суд снова отказал Глуховскому* в исключении из перечня иноагентов

Глуховский попал в поле зрения правоохранителей после того, как разместил в соцсетях видеоролики, в которых говорилось об умышленном обстреле жилых домов и других объектов со стороны российской армии. В августе 2023 года писателя заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима.