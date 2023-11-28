Депутат Лантратова поддержала идею огранить крепость алкогольного мороженого

«Многие даже не подозревают, что в десертах с алкоголем может быть такая крепость. И, на первый взгляд, безобидное мороженое может съесть беременная женщина или человек, который принимает антибиотики, водитель, а, главное, ребёнок. Поэтому согласна с Минфином. Детей надо защитить. Если специалисты провели исследование и выявили эту опасность, то чрезвычайно важно предусмотреть эти ограничения», — объяснила парламентарий.