Оценена возможность повторения «шторма века»

Обрушившийся на Крым и Краснодарский край шторм «побушует и отступит». Возможность повторения природного катаклизма на юге России оценил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает канал «360».

По словам синоптика, в ближайшее время непогода ожидается 29 и 30 ноября на юге европейской территории страны. Сильные осадки ожидаются в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа.

«Среда и четверг — сильные осадки и ветер до 20-25 метров в секунду в прибрежных районах», — рассказал Шувалов.

Он добавил, что к настоящему моменту в Сочи и Крыму стихия успокоилась. К концу четверга погода также начнет улучшаться на Черноморском побережье. При этом повторения «шторма века» в указанных регионах не стоит ждать в ближайшее время — согласно прогнозам, в начале декабря штормов и ураганов здесь не будет.