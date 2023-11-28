В Сочи прогнозируют образование смерчей над морем

Образование смерчей над морем прогнозируется в Сочи , объявлено штормовое предупреждение. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

"По сообщению метеорологов, до конца дня 28 ноября на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в распространенном сообщении.

Средиземноморский циклон принес в Краснодарский край штормовую погоду с ливнями и усилением ветра до ураганных значений. В Краснодарском крае жертвой шторма стал один человек, пятеро пострадали в результате падения деревьев и металлических конструкций. Штормом на мель вблизи Анапы выбросило сухогруз под флагом Белиза, экипаж не пострадал. На территории региона продолжает действовать штормовое предупреждение.