Умерла игравшая мачеху в постановке "Морозко" актриса Ирина Пугаева

Ушла из жизни советская и российская театральная актриса Ирина Пугаева. Ей было 67 лет.

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Ирина Пугаева родилась 27 января 1956 года. В 1989-м окончила Ярославское театральное училище. Работала в Камчатском областном театре кукол, после - в областном театре кукол в Чите.

Среди сценических работ - дочь Бабы-Яги в постановке "До третьих петухов" по Шукшину, "Золотой цыпленок", "Чур, не сердись", мачеха в "Морозко", "Петрушка женится", старуха в "Сказке о рыбаке и рыбке" Пушкина.

На сайте Забайкальского государственного театра кукол смерть актрисы названа безвременной.

Отмечено, что Пугаева играла острохарактерные роли во множестве спектаклей: в ее послужном списке более ста представлений. "Яркая, смелая, харизматичная, она навсегда останется в сердцах нашего коллектива и сердцах зрителей", - сказано в некрологе.