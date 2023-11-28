В Крымском музее прокомментировали передачу скифского золота Киеву

Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник не согласен с решением Верховного суда Нидерландов о законности передачи Украине коллекции скифского золота, это сохранение неконструктивного вектора. Об этом заявили РБК в пресс-службе музея.

Накануне Государственная таможенная служба Украины сообщила о том, что в страну было ввезено скифское золото. Ведомство подчеркнуло, что грузовик с 2 694 кг культурных ценностей въехал на территорию Киево-Печерской лавры.

В Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике отметили, что выступают против передачи Украине золота скифов, отправленного ранее из Крыма на выставку в Амстердаме.

«Мы категорически не согласны с данным решением», — подчеркнули в музее.

Выставка скифского золота из музеев Крыма проходила в Амстердаме в феврале 2014 года. В коллекции более двух тысяч экспонатов общей стоимостью свыше миллиона евро, в том числе шлем из чистого золота, меч с ножнами, расписной алтарь из погребения скифского царя Скилура в мавзолее Неаполя Скифского в Симферополе, статуя змееногой богини скифов. После присоединения полуострова к России нидерландские музейщики не смогли решить самостоятельно, какой стране следует вернуть коллекцию.