В 10 муниципалитетах Крыма ввели режим ЧС

В Крыму объявили режим ЧС на территории 10 муниципальных образований. Об этом 28 ноября в соцсетях сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Так, на 9:00 28 ноября принято решение о введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территориях городских округов Джанкой, Евпатория и Саки, Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Джанкойского и Черноморского районов.

Кроме того, введен режим функционирования «Угроза ЧС» на территории 3 муниципальных образований: городских округов Алушта и Судак и Первомайского района.

«Установление границ зоны ЧС продолжается. Идет сбор информации, организована совместная работа по уточнению объема причиненного ущерба», — говорится в сообщении Аксенова.

Накануне сообщалось о намерении ввести режим ЧС регионального масштаба в Севастополе.