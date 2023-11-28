В 10 муниципалитетах Крыма ввели режим ЧС
В Крыму объявили режим ЧС на территории 10 муниципальных образований. Об этом 28 ноября в соцсетях сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Так, на 9:00 28 ноября принято решение о введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территориях городских округов Джанкой, Евпатория и Саки, Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Джанкойского и Черноморского районов.
Кроме того, введен режим функционирования «Угроза ЧС» на территории 3 муниципальных образований: городских округов Алушта и Судак и Первомайского района.
«Установление границ зоны ЧС продолжается. Идет сбор информации, организована совместная работа по уточнению объема причиненного ущерба», — говорится в сообщении Аксенова.
Накануне сообщалось о намерении ввести режим ЧС регионального масштаба в Севастополе.
Штормовой ветер и мокрый снег разбушевались на юге страны вечером 26 ноября. Девятиметровые волны из Черного моря хлынули в жилые районы, затопив трассу рядом с Евпаторией и севастопольский аквариум-музей, где обитали около 800 тропических животных с четырех континентов. Согласно прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, «беспокойная ситуация» в южных регионах продлится до среды.