Петербург парализовало из-за мощного снегопада
В Санкт-Петербурге ликвидируют последствия сильного снегопада. Накануне всего за несколько часов город буквально парализовало из-за обильных осадков, сообщает «МИР 24».
Пробки достигли максимальных 10 баллов. Дороги завалило так, что не мог проехать ни личный, ни общественный транспорт. Люди шли пешком от метро несколько километров по глубокому снегу. Порывы ветра достигали 18 метров в секунду. По данным синоптиков, выпало свыше семи сантиметров снега. В аэропорту Пулково были задержаны десятки рейсов. Несколько самолетов отправили на запасные аэродромы. Сейчас в воздушной гавани рейсы также вылетают и садятся с опозданием. Коммунальные службы Петербурга работают без остановки. Снегопад в городе продолжается.
А в Москве на смену снегопаду пришла гололедица. Накануне была плюсовая температура. Многое из того, что намело, растаяло, а ночью замерзло. Дороги превратились в каток, что привело к многочисленным авариям. Одна из самых крупных произошла на МКАД, там фура потеряла управление, врезалась в отбойник и перегородила всю кольцевую дорогу. Состояние водителя пока неизвестно.