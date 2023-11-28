Петербург парализовало из-за мощного снегопада

Пробки достигли максимальных 10 баллов. Дороги завалило так, что не мог проехать ни личный, ни общественный транспорт. Люди шли пешком от метро несколько километров по глубокому снегу. Порывы ветра достигали 18 метров в секунду. По данным синоптиков, выпало свыше семи сантиметров снега. В аэропорту Пулково были задержаны десятки рейсов. Несколько самолетов отправили на запасные аэродромы. Сейчас в воздушной гавани рейсы также вылетают и садятся с опозданием. Коммунальные службы Петербурга работают без остановки. Снегопад в городе продолжается.