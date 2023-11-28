В РПЦ назвали условие для увеличения населения России

"Важно, чтобы Год семьи, объявленный президентом, поддерживался на всех уровнях исполнительной власти, потому что мы не во всех регионах видим готовность ограничивать аборты. <...> Сегодня для нашей страны это критический момент, когда наверху есть полное понимание и солидарность между духовной и светской властью [о том, что нужно ограничить проведение абортов], есть народная поддержка. Понимаем, почему чиновники опасаются это делать, надеемся, что здесь будет прогресс, и Россия станет на путь естественного прироста населения, а не миграционного", - сказал он.