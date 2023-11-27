Более 50 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В московских аэропортах задержано и отменено в общей сложности 54 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания» в понедельник, 27 ноября.

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Больше всего рейсов задержано в аэропорту Шереметьево — 17. Там же отменили пять рейсов. Во Внукове перенесли время для 14 рейсов, а еще два — отменены. В аэропорту Домодедово сняли с полетов пять рейсов и задержали 11, следует из данных сервиса.

На столичных улицах сохраняются затруднения из-за неблагоприятных погодных условий. В связи с этим аэропорт Шереметьево призвал гостей учитывать ситуацию и заранее планировать свои поездки.

После череды сильных снегопадов в столице ожидается затишье по осадкам. В середине недели они будут совсем незначительными и выпадут только местами. Однако к выходным из-за потеплений снова прогнозируется усиление снега, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.