МЧС Кабардино-Балкарии объявило о лавиноопасности в горах

Главное управление МЧС РФ по Кабардино-Балкарии первый раз в текущем осенне-зимнем сезоне распространило предупреждение об опасности схода лавин в горах.

В ведомстве отметили, что в горах республики с 18.00 мск 27 ноября до 18.00 мск 28 ноября существует опасность схода снежных лавин и возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередач, а также травмированием и гибелью людей.

«Лавиноопасно в горах Кабардино-Балкарии выше 2500 метров», — говорится в распространенном МЧС предупреждении.

Спасатели также предостерегли местных жителей и отдыхающих от катания вне трасс и походов в горы в снегопад и непогоду. И призвали тех, кто уже находится в горах, следить за изменением погоды и избегать мест возможного схода лавин.

«Они (лавины — прим.ред.) чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев. (…) При сходе лавины — бегите в сторону (вбок), чтобы уйти с ее пути», — заявили в МЧС.

При этом в 2022 году из-за небольшого количества снега в горах первое предупреждение об опасности схода лавин было выпущено 21 декабря, напоминает РИА Новости.