Скончался ветеран ВОВ, расписавшийся на Рейхстаге

В возрасте 99 лет умер ветеран Великой Отечественной войны Федор Левской, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Тихвинского района Ленинградской области.

Скончался ветеран ВОВ, расписавшийся на Рейхстаге
© Администрация Тихвинского района

Будучи солдатом, Левской оставил свою подпись на стене поверженного Рейхстага.

Он скончался 23 ноября, подчеркнула администрация.

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Федор Левской родился 4 ноября 1924 года в поселке Шугозеро. Он ушел на фронт в 17 лет. Левской вступил добровольцем в формировавшийся в Тихвине 125-й истребительный батальон НКВД.

«В его рядах он сдерживал натиск фашистских полчищ, рвавшихся к нашему городу и стремившихся задушить блокадный Ленинград. Затем Федор Васильевич участвовал в обороне и освобождении от блокады Ленинграда. Потом были Украина, Белоруссия, Польша, Германия», — уточнила пресс-служба.

Как сообщали «Известия» в августе, президент России Владимир Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны летчика Николая Кульпова со 100-летием.

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