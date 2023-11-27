Скончался ветеран ВОВ, расписавшийся на Рейхстаге

«В его рядах он сдерживал натиск фашистских полчищ, рвавшихся к нашему городу и стремившихся задушить блокадный Ленинград. Затем Федор Васильевич участвовал в обороне и освобождении от блокады Ленинграда. Потом были Украина, Белоруссия, Польша, Германия», — уточнила пресс-служба.