Скончался ветеран ВОВ, расписавшийся на Рейхстаге
В возрасте 99 лет умер ветеран Великой Отечественной войны Федор Левской, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Тихвинского района Ленинградской области.
Будучи солдатом, Левской оставил свою подпись на стене поверженного Рейхстага.
Он скончался 23 ноября, подчеркнула администрация.
Федор Левской родился 4 ноября 1924 года в поселке Шугозеро. Он ушел на фронт в 17 лет. Левской вступил добровольцем в формировавшийся в Тихвине 125-й истребительный батальон НКВД.
«В его рядах он сдерживал натиск фашистских полчищ, рвавшихся к нашему городу и стремившихся задушить блокадный Ленинград. Затем Федор Васильевич участвовал в обороне и освобождении от блокады Ленинграда. Потом были Украина, Белоруссия, Польша, Германия», — уточнила пресс-служба.
Как сообщали «Известия» в августе, президент России Владимир Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны летчика Николая Кульпова со 100-летием.