КПП Верхний Ларс на границе с Грузией закрыли
Контрольно-пропускной пункт (КПП) Верхний Ларс на границе России и Грузии закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Северной Осетии.
На участке трассы от Владикавказа до населенного пункта Ларс в направлении на выезд из России перекрыто движение автомобилей и фур. Уточняется, что запрет действует с 12:10 понедельника, 27 ноября, до особого распоряжения.
Как пишет Telegram-канал «Граница Грузии», помимо Верхнего Ларса закрыт участок дороги Гудаури-Коби (Крестовый перевал).
«Из Грузии первые часы выпускают тех, кто успел проскочить перевал», — уточняется в публикации.
В МЧС также предупреждали, что в горных и предгорных районах Северной Осетии ожидается сильный ветер до 30-32 метров в секунду. А 27 и 28 ноября в горах республике выше 2500 метров есть опасность схода лавин.
Ранее сообщалось, что шторм на юге России привел к массовым сбоям железнодорожного движения. Из-за ухудшения метеоусловий туристов закрыли в поезде Адлер — Москва на несколько часов.