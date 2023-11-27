Глава Курской области обратился к чиновникам из-за новогодних корпоративов
Губернатор Курской области Роман Старовойт посоветовал чиновникам вместо новогодних корпоративов «сконцентрировать внимание» на детях. Его слова приводит РИА Новости.
Старовойт в ходе оперативного совещания напомнил, что Курская область является приграничным регионом и отметил, что нужно учитывать ход специальной военной операции.
«Я надеюсь, отдельно не стоит останавливаться, что в этом году нужно обойтись без корпоративов и шумных празднований. Но сконцентрировать свое внимание мы обязаны на детях», — подчеркнул губернатор.
По словам Романа Старовойта, юные жители области должны почувствовать, что Новый год и Рождество — это светлые праздники. Особое внимание глава региона призвал обратить на детей участников СВО и ребят, которые живут в интернатах.
Ранее Роман Старовойт заявил о том, что с 15 ноября 2023 года по 25 января 2024 года в Курской области запретят использование пиротехники. Отказ от фейерверков необходим, чтобы обеспечить спокойствие и безопасность жителей региона, отметил он.