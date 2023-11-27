Глава Курской области обратился к чиновникам из-за новогодних корпоративов

Губернатор Курской области Роман Старовойт посоветовал чиновникам вместо новогодних корпоративов «сконцентрировать внимание» на детях. Его слова приводит РИА Новости.

Старовойт в ходе оперативного совещания напомнил, что Курская область является приграничным регионом и отметил, что нужно учитывать ход специальной военной операции.

«Я надеюсь, отдельно не стоит останавливаться, что в этом году нужно обойтись без корпоративов и шумных празднований. Но сконцентрировать свое внимание мы обязаны на детях», — подчеркнул губернатор.

По словам Романа Старовойта, юные жители области должны почувствовать, что Новый год и Рождество — это светлые праздники. Особое внимание глава региона призвал обратить на детей участников СВО и ребят, которые живут в интернатах.