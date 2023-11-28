Очевидцы из Сочи, Крыма и ЛНР рассказали об обстановке после непогоды

Обрушившиеся на регионы России ураган со штормом доставили массу проблем, с которыми столкнулись жители Ростовской области, ЛНР и ДНР, Крыма и Краснодарского края. О том, что происходит в пострадавших регионах, нам рассказали местные жители.

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В Крыму восстанавливать электроснабжение начали сразу же после прекращения шторма. На улицах продолжается уборка сломанных ветвей деревьев и различного мусора.

— Еще до вечера устранили поломки, и свет появился во многих районах», — рассказала корреспонденту интернет-издания «ПодмПодмосковье сегодня» жительница Севастополя Анна.

В Краснодарском крае пострадала железная дорога Лазаревская — Туапсе. В нескольких местах на нее обрушились деревья, еще в одном районе ее подмыло волнами.

Житель Сочи Михаил рассказал, что трассу расчистили от деревьев, проезд сейчас свободен. Но пляжи сильно пострадали, а также дома в прибрежных районах.

В ЛНР также наблюдались перебои с электричеством и мобильной связью. Но благодаря коммунальным службам все восстановили достаточно оперативно.

— С раннего утра во многих районах исчезло электричество, но уже спустя несколько часов, несмотря на продолжавшийся ураган, свет начал возвращаться в дома, — поделилась жительница города Свердловск Юлия С.

Синоптик Александр Шувалов отметил, что природный катаклизм, обрушившийся на Крым и Кубань в выходные, вскоре отступит. Но удар стихии, который затронул и другие страны Причерноморья, свидетельствует о глобальных изменениях климата, передает «360».