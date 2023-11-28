Очевидцы из Сочи, Крыма и ЛНР рассказали об обстановке после непогоды
Обрушившиеся на регионы России ураган со штормом доставили массу проблем, с которыми столкнулись жители Ростовской области, ЛНР и ДНР, Крыма и Краснодарского края. О том, что происходит в пострадавших регионах, нам рассказали местные жители.
В Крыму восстанавливать электроснабжение начали сразу же после прекращения шторма. На улицах продолжается уборка сломанных ветвей деревьев и различного мусора.
— Еще до вечера устранили поломки, и свет появился во многих районах», — рассказала корреспонденту интернет-издания «ПодмПодмосковье сегодня» жительница Севастополя Анна.
В Краснодарском крае пострадала железная дорога Лазаревская — Туапсе. В нескольких местах на нее обрушились деревья, еще в одном районе ее подмыло волнами.
Житель Сочи Михаил рассказал, что трассу расчистили от деревьев, проезд сейчас свободен. Но пляжи сильно пострадали, а также дома в прибрежных районах.
В ЛНР также наблюдались перебои с электричеством и мобильной связью. Но благодаря коммунальным службам все восстановили достаточно оперативно.
— С раннего утра во многих районах исчезло электричество, но уже спустя несколько часов, несмотря на продолжавшийся ураган, свет начал возвращаться в дома, — поделилась жительница города Свердловск Юлия С.
Синоптик Александр Шувалов отметил, что природный катаклизм, обрушившийся на Крым и Кубань в выходные, вскоре отступит. Но удар стихии, который затронул и другие страны Причерноморья, свидетельствует о глобальных изменениях климата, передает «360».
Стало известно, что число погибших от шторма в Крыму и Краснодарском крае увеличилось до четырех человек. Однако, по предварительной информации, два человека, чьи тела нашли на Кубани во время шторма, могли погибнуть еще до его начала.