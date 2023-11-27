В российском регионе ввели режим повышенной готовности

В Ростовской области в связи с непогодой власти решили ввести режим повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Голубев в Telegram-канале.

В российском регионе ввели режим повышенной готовности
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«В Ростовской области в связи с неблагоприятными погодными условиями службы экстренного реагирования функционируют в режиме повышенной готовности», — сообщил руководитель области.

По его словам, наиболее неблагоприятная обстановка из-за погодных условий сложилась на территории Таганрога, Ростова-на-Дону и Азова, а также в Азовском, Мясниковском и Неклиновском районах. В борьбе с последствиями непогоды участвуют более 5,5 тысячи сотрудников экстренных служб.

В Ростовской области ураган оставил без электричества около 100 тысяч жителей. Помимо этого, подтопило часть трасс в регионе. Так, перекрыть движение пришлось на участке дороги Ейск—Азов.

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