На 39-м году жизни умер актер из "Невского" и "Литейного, 4" Евгений Шепелевич

В возрасте 38 лет ушел из жизни российский актер сериалов Евгений Шепелевич.

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Евгений Викторович Шепелевич родился 16 августа 1985 года. На экранах дебютировал в нулевых - в криминальном шоу "Литейный, 4".

Шепелевич сыграл официанта Степу в нескольких эпизодах сериала "Высокие ставки", в "Невском", "Последней статье журналиста".

На его счету - "Подсудимый", "Великолепная пятерка", "Шпион №1" и другие проекты.

Последний раз актер появлялся на экране в 2020 году.