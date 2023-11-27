На 39-м году жизни умер актер из "Невского" и "Литейного, 4" Евгений Шепелевич
В возрасте 38 лет ушел из жизни российский актер сериалов Евгений Шепелевич.
Евгений Викторович Шепелевич родился 16 августа 1985 года. На экранах дебютировал в нулевых - в криминальном шоу "Литейный, 4".
Шепелевич сыграл официанта Степу в нескольких эпизодах сериала "Высокие ставки", в "Невском", "Последней статье журналиста".
На его счету - "Подсудимый", "Великолепная пятерка", "Шпион №1" и другие проекты.
Последний раз актер появлялся на экране в 2020 году.
Согласно данным портала "Кино-театр.ру" Шепелевич умер 20 ноября. Детали выясняются.