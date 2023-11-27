Названы самые востребованные сотрудники на рынке труда

В России резко вырос спрос на сотрудников, которые способны выполнять несколько рабочих задач. Об этом со ссылкой на результаты исследования разработчика голосовых и текстовых роботов Robovoice и рекрутинговой платформы HeadHunter, пишет РБК.

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По данным исследования, число вакансий, где упоминается многозадачность, увеличилось в 2023 году по сравнению с 2021-м почти в три раза (на 181%). Также работодатели хотели бы видеть у соискателей коммуникабельность (+163% в сравнении с 2021 годом) и стрессоустойчивость (+106,7%). А вот число вакансий, где упомянут навык – умение работать в команде – по сравнению с 2022 годом снизилось на 13,4%.

Эксперты отмечают, что больше всего в «многостаночниках» нуждаются финансовый, гостинично-ресторанный и сельскохозяйственный секторы, предприятия ЖКХ, лесная и деревообрабатывающая промышленность, а также учреждения культуры и искусства.