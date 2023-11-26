Жителей юга России предупредили об ураганном ветре

На юге европейской части России сложилась тревожная погодная ситуация, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом пишет «Интерфакс».

Метеоролог пояснил, что в макрорегионе из-за столкновения очень холодных воздушных масс и очень теплых образовался острый фронтальный раздел.

Это приведет к тому, констатировал Вильфанд, что «ветер там будет до ураганных значений».

По его данным, во второй половине 26 ноября и 27 ноября в Краснодарском крае ожидаются ливень, гроза, град, ветер до 27 м/с, на Черноморском побережье, в районе Анапы и Геленджика, до 35 м/с.

В предгорных районах ожидается очень сильный ветер с порывами до 30 м/с. В понедельник, 27 ноября, в горной зоне Сочи местами выпадет сильный снег, заметил синоптик.

В понедельник в Крыму возможен дождь, мокрый снег и снег, в горах следует опасаться метели. На равнинной части полуострова ветер будет до 30 м/с, а в горах — 35-40 м/с. В Ростовской области ветер будет усиливаться до 28 м/с, а в Приазовье, на побережье — до 30 м/с.