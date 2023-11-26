Жителей юга России предупредили об ураганном ветре

На юге европейской части России сложилась тревожная погодная ситуация, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом пишет «Интерфакс».

Жителей юга России предупредили об ураганном ветре
© РИА Новости

Метеоролог пояснил, что в макрорегионе из-за столкновения очень холодных воздушных масс и очень теплых образовался острый фронтальный раздел.

Это приведет к тому, констатировал Вильфанд, что «ветер там будет до ураганных значений».

По его данным, во второй половине 26 ноября и 27 ноября в Краснодарском крае ожидаются ливень, гроза, град, ветер до 27 м/с, на Черноморском побережье, в районе Анапы и Геленджика, до 35 м/с.

В предгорных районах ожидается очень сильный ветер с порывами до 30 м/с. В понедельник, 27 ноября, в горной зоне Сочи местами выпадет сильный снег, заметил синоптик.

В понедельник в Крыму возможен дождь, мокрый снег и снег, в горах следует опасаться метели. На равнинной части полуострова ветер будет до 30 м/с, а в горах — 35-40 м/с. В Ростовской области ветер будет усиливаться до 28 м/с, а в Приазовье, на побережье — до 30 м/с.

Вильфанд резюмировал, что 28 ноября ситуация на юге страны улучшится, «но все равно будет тяжелой».

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