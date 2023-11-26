В Дагестан прибыла вторая группа беженцев из Палестины
Сегодня поездом в столицу Дагестана прибыла очередная группа беженцев из Палестины. Среди них - 27 человек, из них 14 детей.
На вокзале их встретили председатель правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, представители МЧС, психологи, медики, которые сопроводили их до пункта временного размещения. Беженцам предоставили теплую одежду, еду.
По словам уполномоченной по правам ребенка республики Марины Ежовой, детям будет оказана психологическая помощь.
"Остальные вопросы относительно дальнейшей жизни, трудоустройства взрослых, и обучения детей будет решать правительство Дагестана", - рассказал премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.
Палестинцы Альхаджаль Халиль и Халид Авад по прибытию в Дагестан поделились впечатлениями.
"Спасибо многонациональному российскому народу за все! Наша дорога была тяжелой. То, что происходит в Палестине - не война, это уничтожение. Больше пяти тысяч детей погибло, еще тысячи остались под завалами. Когда-то мы оба женились на русских девушках, с нами наши жены. Спасибо Дагестану за теплый прием. Душа разрывается, видя количество желающих нам помочь", - рассказали палестинцы.
Всего за два дня в Дагестан приехали 77 человек из сектора Газа, среди них - 35 детей. Все они размещены в комфортабельных условиях в санаториях возле Махачкалы.