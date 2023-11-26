В Дагестан прибыла вторая группа беженцев из Палестины

"Спасибо многонациональному российскому народу за все! Наша дорога была тяжелой. То, что происходит в Палестине - не война, это уничтожение. Больше пяти тысяч детей погибло, еще тысячи остались под завалами. Когда-то мы оба женились на русских девушках, с нами наши жены. Спасибо Дагестану за теплый прием. Душа разрывается, видя количество желающих нам помочь", - рассказали палестинцы.