На Черноморском побережье ожидается сильный шторм. Высота волн может достигать семи метров, пишет РЕН ТВ.

В гидрометеобюро Туапсе пояснили, что в период с 22 часов 26 ноября до конца дня 27 ноября в порту Туапсе ожидается сильный тягун.

Кроме того, уточнили в ведомстве, с ночи и до конца суток 27 ноября в открытой части акватории порта и по всему Туапсинскому району ожидается сильное волнение моря.

Синоптики подчеркнули, что высота волн может достигать семи метров.