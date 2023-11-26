На Черноморском побережье ожидаются волны до 7 м
На Черноморском побережье ожидается сильный шторм. Высота волн может достигать семи метров, пишет РЕН ТВ.
В гидрометеобюро Туапсе пояснили, что в период с 22 часов 26 ноября до конца дня 27 ноября в порту Туапсе ожидается сильный тягун.
Кроме того, уточнили в ведомстве, с ночи и до конца суток 27 ноября в открытой части акватории порта и по всему Туапсинскому району ожидается сильное волнение моря.
Синоптики подчеркнули, что высота волн может достигать семи метров.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Белгородской, Московской, Костромской, Воронежской и ряде других областей ЦФО объявили экстренное предупреждение. В этих регионах 26 и 27 ноября прогнозируются сильные снегопады, ветер, гололед.
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